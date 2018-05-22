﻿ В Минске на улице эксгибиционист попросил случайную прохожую снять его на видео. 21.by
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В Минске на улице эксгибиционист попросил случайную прохожую снять его на видео

23.05.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
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В Минске на улице эксгибиционист попросил случайную прохожую снять его на видео

ГУВД Мингорисполкома информирует о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 339 УК РБ, устанавливающей ответственность за хулиганство, в отношении жителя г. Мосты, который, приехав с столицу, прогуливался по ул. Ильянской со спущенными штанами.

Средь бела дня мужчина подошел к незнакомой ему девушке, попросив последнюю снять его на камеру мобильного телефона.

Напуганная девушка убежала, однако довела о случившемся до ведома милиции. Несмотря на то, что эксгибиционист также поспешил ретироваться, установить его личность для правоохранителей не составило проблемы – нарушитель попал на записи камер наружного наблюдения, установленных на улице. Отмечается, что с места инцидента мужчина уезжал на личном автомобиле.

Как выяснилось, ранее житель райцентра уже привлекался к ответственности за совершение аналогичных деяний.

 
 
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ГУВД Мингорисполкома информирует о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 339 УК РБ, устанавливающей ответственность за хулиганство, в отношении жителя г. Мосты,...
 
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