В Минске на улице эксгибиционист попросил случайную прохожую снять его на видео

ГУВД Мингорисполкома информирует о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 339 УК РБ, устанавливающей ответственность за хулиганство, в отношении жителя г. Мосты, который, приехав с столицу, прогуливался по ул. Ильянской со спущенными штанами.



Средь бела дня мужчина подошел к незнакомой ему девушке, попросив последнюю снять его на камеру мобильного телефона.

Напуганная девушка убежала, однако довела о случившемся до ведома милиции. Несмотря на то, что эксгибиционист также поспешил ретироваться, установить его личность для правоохранителей не составило проблемы – нарушитель попал на записи камер наружного наблюдения, установленных на улице. Отмечается, что с места инцидента мужчина уезжал на личном автомобиле.

Как выяснилось, ранее житель райцентра уже привлекался к ответственности за совершение аналогичных деяний.