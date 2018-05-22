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В Дрогичинском районе от удара током погиб рыбак

23.05.2018 14:46 — ЧП | Tut.by  
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В Дрогичинском районе рыбак погиб от удара током, сообщили БЕЛТА в РУП «Брестэнерго».

Несчастный случай произошел вечером 20 мая вблизи деревни Новоселки. На обводном канале рыбачила компания. С наступлением сумерек отдыхающие стали собираться домой. 30-летний житель Кобринского района не стал складывать удилище. Когда он шел к машине, то споткнулся об искусственную насыпь. В этот момент удилище приблизилось на небезопасное расстояние к высоковольтной линии 10 кВ и мужчина получил смертельный удар током.

Дрогичинский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства гибели сельчанина.

В месте, где произошла трагедия, установлена табличка, предупреждающая об опасной зоне и запрете рыбной ловли.

 
 
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В месте, где произошла трагедия, установлена табличка, предупреждающая об опасной зоне и запрете рыбной ловли.
 
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