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В Дрогичинском районе от удара током погиб рыбак
В Дрогичинском районе рыбак погиб от удара током, сообщили БЕЛТА в РУП «Брестэнерго».
Несчастный случай произошел вечером 20 мая вблизи деревни Новоселки. На обводном канале рыбачила компания. С наступлением сумерек отдыхающие стали собираться домой. 30-летний житель Кобринского района не стал складывать удилище. Когда он шел к машине, то споткнулся об искусственную насыпь. В этот момент удилище приблизилось на небезопасное расстояние к высоковольтной линии 10 кВ и мужчина получил смертельный удар током.
Дрогичинский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства гибели сельчанина.
В месте, где произошла трагедия, установлена табличка, предупреждающая об опасной зоне и запрете рыбной ловли.
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В месте, где произошла трагедия, установлена табличка, предупреждающая об опасной зоне и запрете рыбной ловли.
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