В Дрогичинском районе от удара током погиб рыбак

В Дрогичинском районе рыбак погиб от удара током, сообщили БЕЛТА в РУП «Брестэнерго».

Несчастный случай произошел вечером 20 мая вблизи деревни Новоселки. На обводном канале рыбачила компания. С наступлением сумерек отдыхающие стали собираться домой. 30-летний житель Кобринского района не стал складывать удилище. Когда он шел к машине, то споткнулся об искусственную насыпь. В этот момент удилище приблизилось на небезопасное расстояние к высоковольтной линии 10 кВ и мужчина получил смертельный удар током.

Дрогичинский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства гибели сельчанина.

В месте, где произошла трагедия, установлена табличка, предупреждающая об опасной зоне и запрете рыбной ловли.