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Рыбак споткнулся, удочкой зацепил провода, и был смертельно травмирован - фото

23.05.2018 15:04 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Как сообщили порталу Виртуальный Брест в РУП «Брестэнерго», 21 мая 2018 года персоналу Дрогичинского РЭС от местных жителей поступила информация о попадании под напряжение рыбака в районе Днепро-Бугского рыбхоза. Для выяснения обстоятельств к месту происшествия выехало руководство Дрогичинского РЭС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55766.php

Рыбак споткнулся, удочкой зацепил провода, и был смертельно травмирован - фото

По прибытию на место происшествия, со слов очевидцев было установлено, что 20.05.2018 компания рыбаков, в составе которой находился смертельно травмированный, осуществляла рыбную ловлю на обводном канале Днепро-Бугского рыбхоза (вблизи н.п. Новоселки).

Уже в сумерках, окончив рыбную ловлю мужчина, не складывая удилище, направился к автомобилю. Проходя в пролете опор под проводами ВЛ-10 кВ он споткнулся об искусственную насыпь (выполнена работниками рыбхоза для предотвращения проезда транспортных средств), и приблизился удилищем на недопустимое расстояние к проводу ВЛ 10кВ, в результате чего попал под напряжение и был смертельно поражен электрическим током около 21.40.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55766.php

Рыбак споткнулся, удочкой зацепил провода, и был смертельно травмирован - фото

Можно отметить, что на соседней опоре установлен плакат «Охранная зона линии электропередачи. Опасно для жизни. Рыбная ловля запрещена». Замена на данном участке ВЛ 10кВ неизолированного провода на изолированный запланирована в июне месяце 2018 года.

Обстоятельства и причины несчастного случая расследуются следственным комитетом Дрогичинского района.

Опасное хобби.

В теплое время к берегам водоемов устремляются как заядлые рыболовы, так и просто любители активного отдыха. Многие, прибыв к месту ловли, в предвкушении удачной рыбалки концентрируются исключительно на своих снастях и водоеме, забывая просто оглянуться вокруг, убедиться в отсутствии потенциальных источников опасности. Опыт последних лет показывает, что одним из главных источников опасности для рыболовов, помимо собственно водоемов, является электричество, а точнее - воздушные линии электропередачи (ВЛ), довольно часто проходящие вблизи водоемов. В сочетании с современными длинными, легкими, токопроводящими удилищами воздушные линии электропередачи представляют собой смертельную опасность. Вот несколько фактов, подтверждающих данное утверждение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55766.php

Рыбак споткнулся, удочкой зацепил провода, и был смертельно травмирован - фото

20.05.2018, около 21 часа 40 минут вблизи н.п. Новоселки, Дрогичинского района, Брестской области гражданин Б. 1987 года рождения окончив рыбную ловлю, не складывая удилище, направился к автомобилю. Проходя под проводами ВЛ напряжением 10 кВ споткнулся, приблизился удилищем на недопустимое расстояние к проводу ВЛ 10кВ, в результате чего попал под напряжение и был смертельно поражен электрическим током.

09.05.2018, 12 часов 40 минут г. Минск, ул. Радиальная 9А, территория гаражного кооператива ТЭЦ-3. Гражданин Т. 1957 г.р. настраивая рыбацкие снасти в гаражном кооперативе, углепластиковым удилищем длиной приблизительно 7 метров, приблизился на недопустимое расстояние к фазе ВЛ напряжением 110 кВ и попал под напряжение. Пострадавший получил термические ожоги тела.

В тот же день смертельный случай произошел с еще одним рыбаком в Молодечненском районе Минской области в 16 часов 00 минут. Во время рыбной ловли гражданин приблизил удилище на недопустимое расстояние к фазе ВЛ напряжением 35 кВ и попал под напряжение. Пострадавший был доставлен свидетелями произошедшего в больницу н.п. Березинское, где в 17 часов 01 минуту скончался. Представителями следственного комитета было зафиксировано наличие информационных плакатов о запрете рыбной ловли и опасности поражения электрическим током на расстоянии порядка 2 метров от места произошедшего несчастного случая.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55766.php

Рыбак споткнулся, удочкой зацепил провода, и был смертельно травмирован - фото

14 апреля 2018 г. в д. Рудня-Маримонова Гомельского района гражданин Г. при осуществлении рыбной ловли на мелиоративном канале в месте его пересечения с ВЛ напряжением 110 кВ приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, попал под действие электрического тока и был смертельно травмирован.

ГРАЖДАНЕ! ДАЖЕ В ЧАСЫ ОТДЫХА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ОПАСНОСТИ, КОТОРУЮ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ:

НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ сами и не подносите посторонние предметы к проводам воздушных линий электропередачи, другим токоведущим частям электроустановок на расстояние менее 2 метров. ПОМНИТЕ, что поражение электрическим током может произойти даже без непосредственного прикосновения к токоведущим частям.

При выборе места для рыбалки или отдыха, запуска воздушных змёев и моделей летательных аппаратов, при сборе грибов ИЗБЕГАЙТЕ трасс прохождения воздушных и кабельных линий Электропередачи.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на предупреждающие плакаты и знаки безопасности, сигнализирующие о наличии электрического напряжения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55766.php

Рыбак споткнулся, удочкой зацепил провода, и был смертельно травмирован - фото

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к оборванным проводам линий электропередачи и НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕЬ к ним на расстояние ближе 8 м. При обнаружении свисающего или оборванного провода, искрения, других признаков неисправности электроустановок НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ об этом диспетчеру электросетей по телефону 144 и примите меры по предупреждению приближающихся людей о грозящей им опасности до прибытия электромонтеров.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ переносными приборами и электролампами, включенными в электрическую сеть напряжением 220 В на открытом воздухе и в поме­щениях с повышенной влажностью и токопроводящи­ми полами. В этих случаях необходимо использовать электроприборы на напряжение не выше 25 В.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ стойки телевизионных антенн, не высаживайте деревья вблизи проводов линий электропередачи.

 

ОЗНАКОМЬТЕ с Правилами электробезопасности ДЕТЕЙ и требуйте от них неукоснительного их соблюдения.

Теги: Брест, Минск
 
 
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Как сообщили порталу Виртуальный Брест в РУП «Брестэнерго», 21 мая 2018 года персоналу Дрогичинского РЭС от местных жителей поступила информация о попадании под...
 
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