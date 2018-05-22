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Рыбак споткнулся, удочкой зацепил провода, и был смертельно травмирован - фото
23.05.2018 15:04 — ЧП | Виртуальный Брест
Как сообщили порталу
По прибытию на место происшествия, со слов очевидцев было установлено, что 20.05.2018 компания рыбаков, в составе которой находился смертельно травмированный, осуществляла рыбную ловлю на обводном канале Днепро-Бугского рыбхоза (вблизи н.п. Новоселки).
Уже в сумерках, окончив рыбную ловлю мужчина, не складывая удилище, направился к автомобилю. Проходя в пролете опор под проводами ВЛ-10 кВ он споткнулся об искусственную насыпь (выполнена работниками рыбхоза для предотвращения проезда транспортных средств), и приблизился удилищем на недопустимое расстояние к проводу ВЛ 10кВ, в результате чего попал под напряжение и был смертельно поражен электрическим током около 21.40.
Можно отметить, что на соседней опоре установлен плакат «Охранная зона линии электропередачи. Опасно для жизни. Рыбная ловля запрещена». Замена на данном участке ВЛ 10кВ неизолированного провода на изолированный запланирована в июне месяце 2018 года.
Обстоятельства и причины несчастного случая расследуются следственным комитетом Дрогичинского района.
Опасное хобби.
В теплое время к берегам водоемов устремляются как заядлые рыболовы, так и просто любители активного отдыха. Многие, прибыв к месту ловли, в предвкушении удачной рыбалки концентрируются исключительно на своих снастях и водоеме, забывая просто оглянуться вокруг, убедиться в отсутствии потенциальных источников опасности. Опыт последних лет показывает, что одним из главных источников опасности для рыболовов, помимо собственно водоемов, является электричество, а точнее - воздушные линии электропередачи (ВЛ), довольно часто проходящие вблизи водоемов. В сочетании с современными длинными, легкими, токопроводящими удилищами воздушные линии электропередачи представляют собой смертельную опасность. Вот несколько фактов, подтверждающих данное утверждение.
20.05.2018, около 21 часа 40 минут вблизи н.п. Новоселки, Дрогичинского района, Брестской области гражданин Б. 1987 года рождения окончив рыбную ловлю, не складывая удилище, направился к автомобилю. Проходя под проводами ВЛ напряжением 10 кВ споткнулся, приблизился удилищем на недопустимое расстояние к проводу ВЛ 10кВ, в результате чего попал под напряжение и был смертельно поражен электрическим током.
09.05.2018, 12 часов 40 минут г. Минск, ул. Радиальная 9А, территория гаражного кооператива ТЭЦ-3. Гражданин Т.
В тот же день смертельный случай произошел с еще одним рыбаком в Молодечненском районе Минской области в 16 часов 00 минут. Во время рыбной ловли гражданин приблизил удилище на недопустимое расстояние к фазе ВЛ напряжением 35 кВ и попал под напряжение. Пострадавший был доставлен свидетелями произошедшего в больницу н.п. Березинское, где в 17 часов 01 минуту скончался. Представителями следственного комитета было зафиксировано наличие информационных плакатов о запрете рыбной ловли и опасности поражения электрическим током на расстоянии порядка 2 метров от места произошедшего несчастного случая.
14 апреля 2018 г. в д. Рудня-Маримонова Гомельского района гражданин Г. при осуществлении рыбной ловли на мелиоративном канале в месте его пересечения с ВЛ напряжением 110 кВ приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, попал под действие электрического тока и был смертельно травмирован.
ГРАЖДАНЕ! ДАЖЕ В ЧАСЫ ОТДЫХА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ОПАСНОСТИ, КОТОРУЮ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ:
НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ сами и не подносите посторонние предметы к проводам воздушных линий электропередачи, другим токоведущим частям электроустановок на расстояние менее 2 метров. ПОМНИТЕ, что поражение электрическим током может произойти даже без непосредственного прикосновения к токоведущим частям.
При выборе места для рыбалки или отдыха, запуска воздушных змёев и моделей летательных аппаратов, при сборе грибов И
ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на предупреждающие плакаты и знаки безопасности, сигнализирующие о наличии электрического напряжения.
НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к оборванным проводам линий электропередачи и НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕЬ к ним на расстояние ближе 8 м. При обнаружении свисающего или оборванного провода, искрения, других признаков неисправности электроустановок НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ об этом диспетчеру электросетей по телефону 144 и примите меры по предупреждению приближающихся людей о грозящей им опасности до прибытия электромонтеров.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ переносными приборами и электролампами, включенными в электрическую сеть напряжением 220 В на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью и токопроводящими полами. В этих случаях необходимо использовать электроприборы на напряжение не выше 25 В.
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ стойки телевизионных антенн, не высаживайте деревья вблизи проводов линий электропередачи.
ОЗНАКОМЬТЕ с Правилами электробезопасности ДЕТЕЙ и требуйте от них неукоснительного их соблюдения.
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