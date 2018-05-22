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Самогонщика взяли с поличным в Ивьевском районе: изъято 810 литров браги

23.05.2018 — ЧП | Ивьевский край  
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Во время очередного рейда по противодействию производству самогона сотрудники Ивьевского РОВД проверяли поступившую накануне оперативную информацию о мини-цехе в деревне Борисовка. По этому поводу пришли к одному из неработающих местных жителей. После вопроса о наличии контрафакта тот добровольно привел милиционеров в небольшой сарайчик около дома. 
 
Внутри хозпостройки оказались большая наполненная брагой емкость, а также самогонный аппарат — все было готово к производству. По словам хозяина, он не продавал нелегальное спиртное, делал его исключительно для себя. Однако объемы самогонного полуфабриката говорили об обратном — всего было обнаружено около 810 литров мутной жидкости.
 
Самогонный аппарат и его комплектующие были изъяты, а брага уничтожена. В течение года сельчанин не привлекался за аналогичные правонарушения, ему грозит до 30 базовых величин штрафа. 
 
СБ
 
 
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Во время очередного рейда по противодействию производству самогона сотрудники Ивьевского РОВД проверяли поступившую накануне оперативную информацию о...
 
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