Самогонщика взяли с поличным в Ивьевском районе: изъято 810 литров браги

Во время очередного рейда по противодействию производству самогона сотрудники Ивьевского РОВД проверяли поступившую накануне оперативную информацию о мини-цехе в деревне Борисовка. По этому поводу пришли к одному из неработающих местных жителей. После вопроса о наличии контрафакта тот добровольно привел милиционеров в небольшой сарайчик около дома.

Внутри хозпостройки оказались большая наполненная брагой емкость, а также самогонный аппарат — все было готово к производству. По словам хозяина, он не продавал нелегальное спиртное, делал его исключительно для себя. Однако объемы самогонного полуфабриката говорили об обратном — всего было обнаружено около 810 литров мутной жидкости.

Самогонный аппарат и его комплектующие были изъяты, а брага уничтожена. В течение года сельчанин не привлекался за аналогичные правонарушения, ему грозит до 30 базовых величин штрафа.