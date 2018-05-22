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Приговор по делу гомельских таможенников: фигуранты получили до 13 лет лишения свободы

23.05.2018 — ЧП | Газета Авангард  
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В суде Центрального района Гомеля завершились слушания по громкому уголовному делу в отношении сотрудников Гомельской таможни, их бывших коллег и индивидуальных предпринимателей. Они признаны виновными в получении взяток, даче взяток и пособничестве во взяточничестве, за что осуждены к лишению свободы на сроки от 3 до 13 лет. 

Приговор по делу гомельских таможенников: фигуранты получили до 13 лет лишения свободы

В конце июля прошлого года перед судом предстали 18 человек. Среди них сотрудники Гомельской таможни (заместитель начальника отдела, старшие оперуполномоченные), а также их бывшие коллеги, которые уволились с таможни и работали в различных фирмах, индивидуальные предприниматели, а также официантка придорожного кафе. Согласно обвинению, эта организованная группа действовала по отработанному сценарию. Сотрудники оперативно-поискового отдела Гомельской таможни в составе мобильных групп периодически выезжали на дежурства на автомобильную трассу «Брест-Гомель-Брянск» вблизи поселка Селище Добрушского района. Там во время несения службы обеспечивали беспрепятственный проезд автомобилей через белорусско-российскую границу. За каждый пропущенный автомобиль получали по 40 долларов. После такого «дежурства» деньги складывались в общую кассу, которая потом делилась поровну между участниками. Часть средств передавалась руководителю группы (на тот момент начальнику оперативно-поискового отдела) Александру Исаченко, путем вкладывания в средний ящик его письменного стола в служебном кабинете. А чуть позже, после увольнения Исаченко, непосредственно к себе в карман клали деньги два других координатора действий преступной группы — Дмитрий Погарцев и Владимир Скрабовский. Общались между собой таможенники по средствам Viber и Telegram. Также были разработаны манеры поведения в случае пресечения деятельности организованной группы. Что касается индивидуальных предпринимателей, то за определенные средства они просили обеспечить беспрепятственный проезд через границу автомобилей с овощами, фруктами, тушенкой, спиртными напитками, металлолом и крупным рогатым скотом. Как правило, весь этот груз был без необходимых сопроводительных документов. Расплачивались за «просьбу» как передачей денег из рук в руки, так и через официантку придорожного кафе «Пилигрим» Любовь Новикову, которая была посредницей между ИП и таможенниками. К слову, через границу пропускали не только товар без документов. Был также организован беспрепятственный проход микроавтобусов с различным грузом, в том числе салом, гражданки Украины, которой неоднократно был запрещен въезд в Беларусь. Суд Центрального района Гомеля признал всех виновными и назначил наказания в виде лишения свободы на следующие сроки: бывшему начальнику оперативно-поискового отдела Гомельской таможни Александру Исаченко — 11 лет шесть месяцев, Дмитрию Погарцеву — 13 лет, Сергею Савельеву — восемь лет, Сергею Баслыку, Дмитрию Коробкину, Дмитрию Емельянченко, Евгению Негодину и Вячеславу Якушеву — по семь лет, Евгению Копытову — шесть лет и шесть месяцев, Юрию Якушину — пять лет и шесть месяцев, Валерию Качковскому и Владимиру Скрабовскому — по пять лет, Николаю Куклину — три года.

Для всех предусмотрено лишение свободы в исправительной колонии усиленного режима, конфискация всего имущества, лишение права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, на пять лет. Александр Исаченко и Николай Куклин лишены специального звания «советник таможенной службы», а все остальные — специального звания «инспектор таможенной службы».

Сотрудникам таможни, которые согласились сотрудничать со следствием, Дмитрию Васюченко и Василию Раковцу, по пять лет ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, на пять лет, с лишением специального звания «инспектор таможенной службы». Оба находятся под подпиской о невыезде.

Индивидуальным предпринимателям Артуру Джанумяну присужден штраф в 700 базовых величин (17 150 белорусских рублей), Юрию Денисовскому — в 1000 базовых величин (24 500 белорусских рублей). Официантке придорожного кафе Любови Новиковой назначено три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Она также находится под подпиской о невыезде.

Приговор по делу гомельских таможенников: фигуранты получили до 13 лет лишения свободы
Приговор по делу гомельских таможенников: фигуранты получили до 13 лет лишения свободы
Приговор по делу гомельских таможенников: фигуранты получили до 13 лет лишения свободы
Приговор по делу гомельских таможенников: фигуранты получили до 13 лет лишения свободы
Приговор по делу гомельских таможенников: фигуранты получили до 13 лет лишения свободы

Приговор в законную силу не вступил. Может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Источник: http://gp.by
© Правда Гомель

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В суде Центрального района Гомеля завершились слушания по громкому уголовному делу в отношении сотрудников Гомельской таможни, их бывших коллег и...
 
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