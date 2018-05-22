Ночная рыбалка с сетями на Погосте: рыбаков оштрафовали на 8 тысяч рублей

Рыбная ловля – излюбленный промысел у многих жителей нашего региона. Но порой за улов приходится платить в три дорога. Касается это в первую очередь нарушителей, которые пренебрегают установленными правилами лова рыбы. Так, двум рыбакам из Пинского района, которые незаконно выловили 19 особей рыб, ночная рыбалка обошлась почти в 8 тысяч рублей, о чем корреспонденту varjag.net рассказала старший помощник Пинского межрайонного прокурора Евгения Мельник.

Каждый рыболов со стажем знаком с правилами рыбной ловли и наверняка знает, что в нашей стране за незаконный лов рыбы светят огромные штрафы, особенно во время действия запрета. Но, тем не менее, как показывает практика, в кругах рыболовов находятся и любители острых ощущений.

«Судом Пинского района и города Пинска в судебном выездном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении двух мужчин. Оба — жители одной из деревень Пинского района. Уголовное дело по ч.2 ст. 281 УК РБ, которая предусматривает ответственность за незаконную добычу рыбы, т.е. без надлежащего на то разрешения, в запретное время и сроки, с использованием запрещенных орудий лова и способами, повлекшими причинение ущерба в крупном размере», — рассказала старший помощник Пинского межрайонного прокурора.

Рыбачить товарищи отправились на водохранилище Погост в один из апрельских вечеров. Расставили на ночь сети и спокойно отправились по домам.

«На утро их улов составил 4 серебряных карася, 14 щук и один окунь речной. Сгрузив все добытое в мешок, они направились домой, делить улов. Но по дороге мужчины были задержаны сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира. Рыбаки сразу отдали все добытую ими рыбу, орудие лова (сеть), и рассказали об обстоятельствах совершенного ими преступления. Также мужчины указали, что они знали о действующем запрете, но, тем не менее, решили добыть рыбы к празднику», — пояснила Евгения Мельник.

Всего выловили 19 особей рыб. При этом стоит отметить, каждая особь оценивается по отдельной таксе, при этом ее вес не имеет значения. И речная рыбка для сельчан обошлась в разы дороже осетрины и даже черной икры – ущерб, нанесенный природе, оценили почти в 3,5 тысячи рублей.

«В судебном заседании они полностью признали свою вину, рассказали об обстоятельствах совершенного ими преступления. Ещё до рассмотрения уголовного дела в суде они полностью возместили причиненный окружающей среде вред, т.е. 3,5 тысячи рублей. С учетом личности каждого обвиняемого, с учетом участия в совершенном преступлении, т.е. степени участия, рыбакам назначено наказание в виде штрафов в размере 100 и 80 базовых величин, соответственно 2450 и 1960 рублей», — отметила Евгения Мельник.

Помимо этого, по приговору суда, конфискована в доход государства сеть как орудие лова. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.