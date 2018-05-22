﻿ Ночная рыбалка с сетями на Погосте: рыбаков оштрафовали на 8 тысяч рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ночная рыбалка с сетями на Погосте: рыбаков оштрафовали на 8 тысяч рублей

23.05.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
Размер текста:
A
A
A
Ночная рыбалка с сетями на Погосте: рыбаков оштрафовали на 8 тысяч рублей

Рыбная ловля – излюбленный промысел у многих жителей нашего региона. Но порой за улов приходится платить в три дорога. Касается это в первую очередь нарушителей, которые пренебрегают установленными правилами лова рыбы. Так, двум рыбакам из Пинского района, которые незаконно выловили 19 особей рыб, ночная рыбалка обошлась почти в 8 тысяч рублей, о чем корреспонденту varjag.net рассказала старший помощник Пинского межрайонного прокурора Евгения Мельник.

Каждый рыболов со стажем знаком с правилами рыбной ловли и наверняка знает, что в нашей стране за незаконный лов рыбы светят огромные штрафы, особенно во время действия запрета. Но, тем не менее, как показывает практика, в кругах рыболовов находятся и любители острых ощущений.

«Судом Пинского района и города Пинска в судебном выездном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении двух мужчин. Оба — жители одной из деревень Пинского района. Уголовное дело по ч.2 ст. 281 УК РБ, которая предусматривает ответственность за незаконную добычу рыбы, т.е. без надлежащего на то разрешения, в запретное время и сроки, с использованием запрещенных орудий лова и способами, повлекшими причинение ущерба в крупном размере», — рассказала старший помощник Пинского межрайонного прокурора.

Рыбачить товарищи отправились на водохранилище Погост в один из апрельских вечеров. Расставили на ночь сети и спокойно отправились по домам.

«На утро их улов составил 4 серебряных карася, 14 щук и один окунь речной. Сгрузив все добытое в мешок, они направились домой, делить улов. Но по дороге мужчины были задержаны сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира. Рыбаки сразу отдали все добытую ими рыбу, орудие лова (сеть), и рассказали об обстоятельствах совершенного ими преступления. Также мужчины указали, что они знали о действующем запрете, но, тем не менее, решили добыть рыбы к празднику», — пояснила Евгения Мельник.

Всего выловили 19 особей рыб. При этом стоит отметить, каждая особь оценивается по отдельной таксе, при этом ее вес не имеет значения. И речная рыбка для сельчан обошлась в разы дороже осетрины и даже черной икры – ущерб, нанесенный природе, оценили почти в 3,5 тысячи рублей.

«В судебном заседании они полностью признали свою вину, рассказали об обстоятельствах совершенного ими преступления. Ещё до рассмотрения уголовного дела в суде они полностью возместили причиненный окружающей среде вред, т.е. 3,5 тысячи рублей. С учетом личности каждого обвиняемого, с учетом участия в совершенном преступлении, т.е. степени участия, рыбакам назначено наказание в виде штрафов в размере 100 и 80 базовых величин, соответственно 2450 и 1960 рублей», — отметила Евгения Мельник.

Помимо этого, по приговору суда, конфискована в доход государства сеть как орудие лова. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рыбная ловля – излюбленный промысел у многих жителей нашего региона. Но порой за улов приходится платить в три дорога. Касается это в первую очередь нарушителей,...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Дрогичинском районе от удара током погиб рыбак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика