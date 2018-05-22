Отходы свинокомплекса в Мстиславском района вылились в озеро и убили рыбу

Отходы свинокомлекса в Мстиславском районе вытекли в озеро — погибла рыба, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.



Фото: gosinspekciya.gov.by

Отходами местного свинокомплекса оказался загрязнен водоем около деревни Гуторовщина. Накопитель жидкой органики переполнился, стоки вытекли и попали в канал, а по нему — в водоем. Анализы проб воды подтвердили превышение допустимых норм по всем показателям.

Размер нанесенного природе ущерба устанавливается.

Правовую оценку действиям руководства фермы даст Мстиславский РОВД.