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Отходы свинокомплекса в Мстиславском района вылились в озеро и убили рыбу
Отходы свинокомлекса в Мстиславском районе вытекли в озеро — погибла рыба,
Отходами местного свинокомплекса оказался загрязнен водоем около деревни Гуторовщина. Накопитель жидкой органики переполнился, стоки вытекли и попали в канал, а по нему — в водоем. Анализы проб воды подтвердили превышение допустимых норм по всем показателям.
Размер нанесенного природе ущерба устанавливается.
Правовую оценку действиям руководства фермы даст Мстиславский РОВД.
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Госинспекция подсчитывает нанесенный природе ущерб.
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