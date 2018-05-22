На Казинца эвакуировали дом: прямо под окнами многоэтажки нашли мину времен войны

Днем 23 мая милиция эвакуировала жильцов из дома по улице Казинца, 39 в столице. Во время земляных работ строители нашли мину, на место выезжали саперы.



Фото: Виталий Войтович

Рабочие ремонтировали трубопровод под окнами дома, когда в земле им попалась подозрительная находка. На время работы саперов из подъездов эвакуировали жильцов.





«Саперно-пиротехническая группа обнаружила минометную мину калибром 50 мм времен Второй мировой войны. Находка будет уничтожена на полигоне. Также обследована ближайшая территория, других опасных находок не найдено», — рассказал TUT.BY официальный представитель Внутренних войск МВД Владимир Порхомцев



