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На Казинца эвакуировали дом: прямо под окнами многоэтажки нашли мину времен войны
Днем 23 мая милиция эвакуировала жильцов из дома по улице Казинца, 39 в столице. Во время земляных работ строители нашли мину, на место выезжали саперы.
Рабочие ремонтировали трубопровод под окнами дома, когда в земле им попалась подозрительная находка. На время работы саперов из подъездов эвакуировали жильцов.
«Саперно-пиротехническая группа обнаружила минометную мину калибром 50 мм времен Второй мировой войны. Находка будет уничтожена на полигоне. Также обследована ближайшая территория, других опасных находок не найдено», — рассказал TUT.BY официальный представитель Внутренних войск МВД Владимир Порхомцев
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Саперы увезли ее на полигон, других опасных предметов поблизости не нашли.
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