В Пинске родственники ищут пропавшего мужчину

К нам в редакцию обратились родственники пропавшего пинчанина с просьбой о помощи. Роман Токарев 1987 года рождения ушел из дома 21 мая 2018 года примерно в 18.00, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Роман проживал в Пинске по адресу ул. Жени Гуренковой, 3. Предположительно, после выхода из дома отправился на автобусную остановку СШ №16. Домой с того времени молодой человек так и не вернулся.

Приметы Романа: рост примерно 160-165 см, среднего телосложения. Был одет в спортивную кофту серого цвета с черными вставками на молнии, серую бейсболку, темные штаны, босоножки черные с коричневыми вставками. Роман плохо разговаривает, у него слабое зрение, слегка прихрамывает на левую ногу (болезнь Дауна).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа, родственники просят сообщить по тел.: +375 44 494-24-93 (Ирина), +375 44 494-27-73 (Руслан), или сообщить в милицию – 102.