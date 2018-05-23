В Германии пьяный дальнобойщик из Беларуси сжёг фуру коллеги

На минувшей неделе в немецком городе Шведт местной полицией был задержан 39-летний дальнобойщик из Беларуси, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил погром на стоянке.



Как сообщает издание Focus, 19 мая у мужчины возник конфликт с соотечественниками, которые также работают водителями. Последние поспешили покинуть стоянку после того, как дебошир взялся за топор… Свою агрессию пьяный дальнобойщик решил направить на одну из чужих фур. Так, после серии ударов по автомобилю топором, мужчина поджег транспортное средство…





Уже вскоре нарушителя общественного спокойствия задержали полицейские. На текущий момент белорус находится под стражей.