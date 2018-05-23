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При столкновении двух МАЗов на трассе погиб 47-летний дорожный рабочий

23.05.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
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При столкновении двух МАЗов на трассе погиб 47-летний дорожный рабочий

Вчера, 22 мая, на участке автомобильной дороги неподалеку от деревни Бочейково, что в Бешенковичском районе Витебской области, произошло столкновение спецтехники, в результате которого погиб 47 летний рабочий.

Как сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Витебской области, около 11:00, автомобиль «МАЗ», которым управлял сотрудник УП «Витебск-вторчермет», врезался в другой «МАЗ», принадлежащий РУП «Витебскавтодор», который стоял на обочине проезжей части. Отмечается, что в то время, как водитель автомобиля дорожной службы находился в кабине, стоявший рядом мастер был занят работой на дороге. От полученного удара «МАЗ» автодорожников начал движение по цепной реакции, сбив при этом рабочего… От полученных травм мужчина скончался на месте.

Установлено, что на момент происшествия оба водителя были трезвы. На текущий момент уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ возбуждено в отношении сотрудника УП «Витебск-вторчермет».

 
Теги: Витебск
 
 
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Вчера, 22 мая, на участке автомобильной дороги неподалеку от деревни Бочейково, что в Бешенковичском районе Витебской области, произошло столкновение спецтехники,...
 
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