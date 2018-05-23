Во дворе многоэтажки в Минске обнаружили мину времен войны

Вчера, 23 мая, на ул. Казинца в столице при проведении ремонтных работ трубопровода сотрудниками коммунальной службы был обнаружен боеприпас времен Второй мировой войны.



Наткнувшись на подозрительный предмет, рабочие вызвали на место милицию. Как выяснилось, находка является минометной миной калибра 50 мм, сообщили в пресс-службе Внутренних войск МВД РБ.

На время проведения саперных работ из дома №39, возле которого и была найдена мина, эвакуировали жильцов. Саперами на предмет наличия других боеприпасов была обследована прилегающая территория.





Опасную находку военнослужащие вывезли на специальный полигон и уничтожили.