Пожары в Несвиже и Городее. Люди не пострадали

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22 мая, в 21.38 на центр оперативного управления Несвижского РОЧС поступило сообщение о загорании хозпостройки в Несвиже.

Как сообщила старший инженер ИНиП Несвижского РОЧС старший лейтенант внутренней службы В.С. Горинова, и в результате пожара: 1,5 кв. м чердачного перекрытия — уничтожены, 8-9 кв.м — повреждены.

Причина пожара — оставленный без присмотра костер, который находился на расстоянии 5 м от сарая.

В ночь на 23 мая сообщение о пожаре на ЦОУ Несвижского РОЧС поступило в 2.19. Сообщали о загорании квартиры в г.п. Городея.

По прибытии подразделений пожарных спасателей было установлено, что открытым пламенем горит квартира на 4 этаже многоквартирного дома (из окон выбивается пламя огня).

В результате пожара выгорели две комнаты, в них уничтожено имущество. Люди не пострадали. Причина пожара устанавливается.

«НН».