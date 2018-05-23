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В Бресте неизвестный царапает автомобили и стёкла - цифры 136 или 163. Что это значит? - фото

24.05.2018 10:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Уже несколько подтверждённых случаев, и пока никаких "зацепок". Конечно, есть подозрения, что это дело рук неопределившихся в жизни и неудовлетворённых подростков, но их ведь ещё нужно найти и направить в нужное "русло". Вот что рассказывают очевидцы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55801.php

В Бресте неизвестный царапает автомобили и стёкла - цифры 136 или 163. Что это значит? - фото

Ночью с 22 на 23 мая 2018 года во дворе на 5-х машинах какие-то нехорошие люди нацарапали цифры 136, мою тоже не обошли стороной, вся бочина с водительской стороны + лобовик… Прогулявшись по району заметил тоже самое на стеклах витрин магазинов и киосков. Если вдруг про какой-то счастливой случайности есть свидетели или какая-нибудь информация, дайте знать… Московская 336/5 (угол Партизанского и Орловской).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55801.php

В Бресте неизвестный царапает автомобили и стёкла - цифры 136 или 163. Что это значит? - фото

больше фото по ссылке

А сегодня ещё один случай:

Сегодня утром на улице Шоссейная я обнаружил вот это... Я все конечно понимаю, но какой смысл это писать? Хочется поцарапать - приди домой, возьми машину родителей! Но чужие трогать не надо.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55801.php

В Бресте неизвестный царапает автомобили и стёкла - цифры 136 или 163. Что это значит? - фото

 
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Уже несколько подтверждённых случаев, и пока никаких "зацепок". Конечно, есть подозрения, что это дело рук неопределившихся в жизни и неудовлетворённых подростков,...
 
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