В Бресте неизвестный царапает автомобили и стёкла - цифры 136 или 163. Что это значит? - фото

Уже несколько подтверждённых случаев, и пока никаких "зацепок". Конечно, есть подозрения, что это дело рук неопределившихся в жизни и неудовлетворённых подростков, но их ведь ещё нужно найти и направить в нужное "русло". Вот что рассказывают очевидцы.



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Ночью с 22 на 23 мая 2018 года во дворе на 5-х машинах какие-то нехорошие люди нацарапали цифры 136, мою тоже не обошли стороной, вся бочина с водительской стороны + лобовик… Прогулявшись по району заметил тоже самое на стеклах витрин магазинов и киосков. Если вдруг про какой-то счастливой случайности есть свидетели или какая-нибудь информация, дайте знать… Московская 336/5 (угол Партизанского и Орловской).



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А сегодня ещё один случай:

Сегодня утром на улице Шоссейная я обнаружил вот это... Я все конечно понимаю, но какой смысл это писать? Хочется поцарапать - приди домой, возьми машину родителей! Но чужие трогать не надо.



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