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В Бресте неизвестный царапает автомобили и стёкла - цифры 136 или 163. Что это значит? - фото
24.05.2018 10:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Уже несколько подтверждённых случаев, и пока никаких "зацепок". Конечно, есть подозрения, что это дело рук неопределившихся в жизни и неудовлетворённых подростков, но их ведь ещё нужно найти и направить в нужное "русло". Вот что рассказывают очевидцы.
А сегодня ещё один случай:
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Уже несколько подтверждённых случаев, и пока никаких "зацепок". Конечно, есть подозрения, что это дело рук неопределившихся в жизни и неудовлетворённых подростков,...
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