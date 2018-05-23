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Думал, что косуля. В Мстиславском районе егерь застрелил мужчину

24.05.2018 11:30 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 23 мая в Мстиславском районе егерь выстрелил в охотника, приняв того за косулю. 41-летний мужчина получил ранение в голову и скончался на месте, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Егерь руководил охотой на кабана и косулю в угодьях у деревни Бастеновичи. В ней участвовали еще два охотника и житель деревни Белый Мох, который и попал под случайный выстрел. По предварительной версии, мужчина был в зарослях малинника, когда егерь выстрелил по ним картечью, думая, что там прячется косуля.

Егерь признал, что нарушил технику безопасности охоты — выстрелил на шум, шорох, по неясно видимой цели, что категорически запрещено Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты.

По данному факту проводится проверка.

 
 
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Егерь признал, что нарушил технику безопасности охоты - выстрелил на шорох по неясно видимой цели, что категорически запрещено.
 
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