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Думал, что косуля. В Мстиславском районе егерь застрелил мужчину
Вечером 23 мая в Мстиславском районе егерь выстрелил в охотника, приняв того за косулю. 41-летний мужчина получил ранение в голову и скончался на месте,
Егерь руководил охотой на кабана и косулю в угодьях у деревни Бастеновичи. В ней участвовали еще два охотника и житель деревни Белый Мох, который и попал под случайный выстрел. По предварительной версии, мужчина был в зарослях малинника, когда егерь выстрелил по ним картечью, думая, что там прячется косуля.
Егерь признал, что нарушил технику безопасности охоты — выстрелил на шум, шорох, по неясно видимой цели, что категорически запрещено
По данному факту проводится проверка.
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Егерь признал, что нарушил технику безопасности охоты - выстрелил на шорох по неясно видимой цели, что категорически запрещено.
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