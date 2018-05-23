Думал, что косуля. В Мстиславском районе егерь застрелил мужчину

Вечером 23 мая в Мстиславском районе егерь выстрелил в охотника, приняв того за косулю. 41-летний мужчина получил ранение в голову и скончался на месте, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Егерь руководил охотой на кабана и косулю в угодьях у деревни Бастеновичи. В ней участвовали еще два охотника и житель деревни Белый Мох, который и попал под случайный выстрел. По предварительной версии, мужчина был в зарослях малинника, когда егерь выстрелил по ним картечью, думая, что там прячется косуля.

Егерь признал, что нарушил технику безопасности охоты — выстрелил на шум, шорох, по неясно видимой цели, что категорически запрещено Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты.

По данному факту проводится проверка.