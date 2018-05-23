В ДТП с пьяным водителем легковушки пострадал его 5-летний ребенок

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель столицы, везший на машине своего 5-летнего сына, врезался в трактор, в результате чего ребенок был госпитализирован. Инцидент произошел вчера, 23 мая, около 17:00. Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, мальчик находился на переднем пассажирском сидении, при этом никак не был зафиксирован в кресле.



Установлено, что, двигаясь по ул. Каменногорской, пьяный водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с трактором коммунальной службы, находившимся возле обочины.

К счастью травмы ребенка оказались не особо серьезны, вместе с тем было принято решение отправить пострадавшего в больницу.