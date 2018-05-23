1830 единиц товаров известных торговых марок перемещалось под видом почтовых отправлений

При осуществлении специальных мероприятий в пункте пропуска «Бенякони» сотрудниками Оперативной и Гродненской региональной таможен пресечено перемещение через таможенную границу ЕАЭС под видом книг, журналов, мягких игрушек и бывших в употреблении товаров крупной партии телефонов, ноутбуков и перьевых ручек торговых марок Apple, Xiaomi, Geberg.





Нарушение законодательства выявлено при проведении операций таможенного контроля в отношении двух микроавтобусов Citroen Jumper. Водители транспортных средств для оформления представили документы на почтовые отправления, отправителями и получателями которых являлись граждане Российской Федерации.

В результате осуществления проверочных мероприятий установлено, что под видом почтовых отправлений в грузовых отсеках транспортных средств без декларирования перемещались дорогостоящие телефоны и ноутбуки известных брендов: 20 ноутбуков торговых марок Apple MakBook Air, 1807 телефонов марки Apple Iphone и другое.





С целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме (которые составили бы порядка 450 тыс. белорусских рублей) более 1830 единиц товаров ввозились на территорию Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля. Незаконно перемещаемые товары общей предварительной оценочной стоимостью свыше 2,3 млн. белорусских рублей изъяты.





По данным фактам Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь.

По материалам Оперативной таможни