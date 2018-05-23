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1830 единиц товаров известных торговых марок перемещалось под видом почтовых отправлений

24.05.2018 — ЧП | Полымя  
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При осуществлении специальных мероприятий в пункте пропуска «Бенякони» сотрудниками Оперативной  и Гродненской региональной таможен пресечено перемещение через таможенную границу ЕАЭС под видом книг, журналов, мягких игрушек и бывших в употреблении товаров крупной партии телефонов, ноутбуков и перьевых ручек торговых марок Apple, Xiaomi, Geberg.

1830 единиц товаров известных торговых марок перемещалось под видом почтовых отправлений

Нарушение законодательства выявлено при проведении операций таможенного контроля в отношении двух микроавтобусов Citroen Jumper. Водители транспортных средств для оформления представили документы на  почтовые отправления, отправителями и получателями которых являлись граждане Российской Федерации.

В результате осуществления проверочных мероприятий установлено, что под видом почтовых отправлений в грузовых отсеках транспортных средств без декларирования перемещались дорогостоящие телефоны и ноутбуки известных брендов: 20 ноутбуков торговых марок Apple MakBook Air, 1807 телефонов марки Apple Iphone и другое.

1830 единиц товаров известных торговых марок перемещалось под видом почтовых отправлений

С целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме (которые составили бы порядка 450 тыс. белорусских рублей) более 1830 единиц товаров ввозились на территорию Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля. Незаконно перемещаемые товары общей предварительной оценочной стоимостью свыше 2,3 млн. белорусских рублей изъяты.

1830 единиц товаров известных торговых марок перемещалось под видом почтовых отправлений

По данным фактам Оперативной таможней  начаты административные процессы в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь.

По материалам Оперативной таможни

 

 
 
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При осуществлении специальных мероприятий в пункте пропуска «Бенякони» сотрудниками Оперативной  и Гродненской региональной таможен пресечено перемещение...
 
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