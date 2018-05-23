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Автомобиль сбил шестилетнего велосипедиста в Рогачеве

24.05.2018 — ЧП | Газета Авангард  
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Автомобиль сбил шестилетнего велосипедиста в Рогачеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Автомобиль сбил шестилетнего велосипедиста в Рогачеве

Авария произошла во второй половине дня 23 мая. Установлено, что 81-летний водитель «Мазды» двигался по улице Друтской райцентра и наехал на шестилетнего велосипедиста. «Мальчик двигался на детском велосипеде в попутном направлении по краю проезжей части в сопровождении дедушки», — уточнили в УГАИ УВД.

В результате происшествия у ребенка диагностирован открытый перелом голени. Мальчика госпитализировали в Рогачевскую центральную райбольницу.
Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/avtomobil-sbil-shestiletnego-velosipedista-v-rogacheve-304007-2018/
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БЕЛТА.

 
 
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Автомобиль сбил шестилетнего велосипедиста в Рогачеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома. Авария произошла во...
 
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