Автомобиль сбил шестилетнего велосипедиста в Рогачеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.





Авария произошла во второй половине дня 23 мая. Установлено, что 81-летний водитель «Мазды» двигался по улице Друтской райцентра и наехал на шестилетнего велосипедиста. «Мальчик двигался на детском велосипеде в попутном направлении по краю проезжей части в сопровождении дедушки», — уточнили в УГАИ УВД.

В результате происшествия у ребенка диагностирован открытый перелом голени. Мальчика госпитализировали в Рогачевскую центральную райбольницу.

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