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Очевидцы увидели дым из окна УВД и вызвали спасателей. Оказалось, не горело
В Гомеле ремонт в здании Управления внутренних дел очевидцы приняли за пожар и вызвали работников МЧС. Но помощь спасателей так и не понадобилась.
Сегодня в 13.30 прохожие заметили, что из окна на третьем этаже здания милицейского управления идет дым, и вызвали наряды МЧС. Когда к объекту примчались пожарные, стало ясно — тревога очевидцев была напрасной.
Как сообщили в УВД, в одном из кабинетов идет ремонт, рабочие пилили гипсокартонную стену-перемычку — и большое количество белой пыли вылетело в открытое окно. Ее очевидцы и приняли за дым.
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Сегодня в 13.30 прохожие заметили, что из окна на третьем этаже здания милицейского управления идет дым, и вызвали наряды МЧС.
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