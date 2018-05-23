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Очевидцы увидели дым из окна УВД и вызвали спасателей. Оказалось, не горело

24.05.2018 16:31 — ЧП | Tut.by  
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В Гомеле ремонт в здании Управления внутренних дел очевидцы приняли за пожар и вызвали работников МЧС. Но помощь спасателей так и не понадобилась.


Сегодня в 13.30 прохожие заметили, что из окна на третьем этаже здания милицейского управления идет дым, и вызвали наряды МЧС. Когда к объекту примчались пожарные, стало ясно — тревога очевидцев была напрасной.

Как сообщили в УВД, в одном из кабинетов идет ремонт, рабочие пилили гипсокартонную стену-перемычку — и большое количество белой пыли вылетело в открытое окно. Ее очевидцы и приняли за дым.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня в 13.30 прохожие заметили, что из окна на третьем этаже здания милицейского управления идет дым, и вызвали наряды МЧС.
 
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