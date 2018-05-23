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ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность девушек - фото - видео
24.05.2018 18:56 — ЧП | Виртуальный Брест
Вечером 28.04.2018 находились вблизи бара по ул. Молодогвардейской 12/3, в г. Бресте.
Бреста устанавливается личность девушек " alt="ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность девушек - фото - видео">
Если Вам что-либо известно об указанных гражданах, просьба сообщить по телефонам 8029-7292861 (МТС), 8029-2250465 (МТС) или в ОДС Московского РОВД г. Бреста 8029-7291764 (МТС).
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Вечером 28.04.2018 находились вблизи бара по ул. Молодогвардейской 12/3, в г. Бресте. Если Вам что-либо известно об указанных гражданах, просьба сообщить по телефонам...
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