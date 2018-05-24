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15 тысяч долларов за заключение нового трудового контракта
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси: "Эти деньги она передавала за то, чтобы с ней был продлен контракт на дальнейшую работу тренером в этом РЦ. Фактически директор центра поставила главного тренера центра в такие условия, что без этих денег трудовые отношения с центром продолжены не будут. Отмечу, что эти деньги были заработаны тренером в качестве призовых денег за качественную подготовку спортсменов-победителей на Паралимпийских играх в Пхенчхане".
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Директор Республиканского центра подготовки паралимпийцев задержана за взятку. Следственный комитет называет сумму в 15 тысяч долларов. Эти деньги руководителю...
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