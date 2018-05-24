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Разоблачение международного наркосиндиката
На следы крупной незаконной сети по контрабанде и торговле гашишем вывело задержание двоих мужчин. Спецоперация проходила в Мостовском районе. 47-летний житель Слуцка и его 30-летний подельник из Солигорска возвращались домой после заграничного путешествия. Наркотик перевозился в топливном газовом баллоне автомобиля.
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Разоблачение международного наркосиндиката осуществили бойцы отечественного наркоконтроля. На следы крупной незаконной сети по контрабанде и торговле...
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