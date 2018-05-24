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Студента из Шри-Ланки обнаружили повешенным в гомельском лесу

25.05.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
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Студента из Шри-Ланки обнаружили повешенным в гомельском лесу

Управление Следственного комитета по Гомельской области информирует о работе по установлению обстоятельств гибели молодого иностранца, тело которого было обнаружено в минувшее воскресенье, 20 мая, в лесном массиве на территории Гомельского района. Молодой человек висел в петле…

Как удалось установить, парень 1991 года рождения является гражданином Шри-Ланки, который проходил обучение в одном из высших учебных заведений Гомеля.

В ведомстве отмечают, что до своего обнаружения, молодой человек какое-то время числился пропавшим без вести.

 
Теги: Гомель
 
 
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Управление Следственного комитета по Гомельской области информирует о работе по установлению обстоятельств гибели молодого иностранца, тело которого было...
 
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