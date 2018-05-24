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Пожар на ул. Скрипникова: рассматриваемая версия поджог - фото - видео
25.05.2018 10:44 — ЧП | Виртуальный Брест
24.05.2018 в 22.18 по ул. Скрипникова произошел пожар на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, в трехкомнатной квартире, принадлежащей гр-ке 1953 г.р., пенсионерке.
Огнем уничтожен оконный блок, имущество и отделка балкона, закопчены стены и потолок в комнате.
Причина пожара устанавливается.
Рассматривается версия причины возникновения пожара – поджог со стороны неустановленного лица.
По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение на балконе первого этажа, существует угроза распространения огня на расположенные выше этажи. Хозяйка квартиры - пенсионерка 1953 г.р. В 22-25 пожар локализован, в 22-35 ликвидирован.
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24.05.2018 в 22.18 по ул. Скрипникова произошел пожар на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, в трехкомнатной квартире, принадлежащей гр-ке 1953 г.р.,...
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