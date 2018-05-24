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Пожар на ул. Скрипникова: рассматриваемая версия поджог - фото - видео

25.05.2018 10:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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24.05.2018 в  22.18  по ул. Скрипникова  произошел пожар на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, в трехкомнатной квартире, принадлежащей  гр-ке   1953 г.р., пенсионерке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55826.php

Пожар на ул. Скрипникова: рассматриваемая версия поджог - фото - видео

Огнем уничтожен оконный блок, имущество и отделка балкона, закопчены стены и потолок в комнате.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55826.php

Пожар на ул. Скрипникова: рассматриваемая версия поджог - фото - видео

Причина пожара устанавливается.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55826.php

Пожар на ул. Скрипникова: рассматриваемая версия поджог - фото - видео

Рассматривается версия причины возникновения пожара – поджог со стороны неустановленного лица.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55826.php

Пожар на ул. Скрипникова: рассматриваемая версия поджог - фото - видео


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55826.php

Пожар на ул. Скрипникова: рассматриваемая версия поджог - фото - видео


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55826.php

Пожар на ул. Скрипникова: рассматриваемая версия поджог - фото - видео


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55826.php

Пожар на ул. Скрипникова: рассматриваемая версия поджог - фото - видео

По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение на балконе первого этажа, существует угроза распространения огня на расположенные выше этажи. Хозяйка квартиры - пенсионерка 1953 г.р. В 22-25 пожар локализован, в 22-35 ликвидирован.

 
 
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24.05.2018 в 22.18 по ул. Скрипникова произошел пожар на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, в трехкомнатной квартире, принадлежащей гр-ке 1953 г.р.,...
 
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