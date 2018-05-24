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4-летний мальчик выпал из окна многоэтажки в Гродно

25.05.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
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4-летний мальчик выпал из окна многоэтажки в Гродно

Накануне в Гродно 4-летний мальчик выпал из окна 3 этажа многоэтажного дома, о чем 25.05.2018 проинформировали в Гродненском областном УВД.

Трагическое происшествие случилось 24.05.2018 в областном центре в многоэтажном доме на ул. Домбровская, куда местная жительница пришла в гости к знакомым с двумя своими детьми.

Взрослые развлекались общением, а дети, предоставленные сами себе, играли и бегали по всей квартире. Тем временем, около половины десятого вечера взрослые заметили отсутствие одного из мальчиков.

Как оказалось, 4-летний ребенок самостоятельно открыл окно в одной из комнат и выпал на улицу. Упав с 3 этажа, малыш получил тяжелые травмы головы и живота – сейчас он находится в реанимации.

В УВД напоминают родителям: не оставляйте своих маленьких детей без присмотра, надежно закрывайте окна в помещениях, где они могут оставаться без присутствия старших.

 
Теги: Гродно
 
 
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Накануне в Гродно 4-летний мальчик выпал из окна 3 этажа многоэтажного дома, о чем 25.05.2018 проинформировали в Гродненском областном УВД. Трагическое происшествие...
 
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