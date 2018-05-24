Ищем мужчин, которые устроили драку, при этом пострадал подросток

ОВД администрации Ленинского района г.Бреста устанавливается личность мужчин, которые в ночь с 09.05.2018 на 10.05.2018 в центральной части г. Бреста устроили драку, в ходе которой пострадал подросток.



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Просьба граждан, располагающих какой-либо информацией о личности данных граждан сообщить по телефонам: 211641, +375333036006, либо по тел.102.



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