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Минчанин залез на ЛЭП из-за экстремального селфи и получил обширные ожоги
Инцидент произошел 25 мая. Житель Минска поднялся на опору ЛЭП и получил обширные ожоги. Подробности сообщает РУП «Минскэнерго».
22-летний минчанин поднялся на опору ЛЭП 110 кВ «Колядичи — ТЭЦ-4». Энергетики не исключают, что его целью было сделать экстремальное фото.
Парень госпитализирован с обширными ожогами, он находится в реанимации.
Специалисты напоминают, что любое нарушение охранной зоны ЛЭП, а тем более подъем на опору — смертельно опасны!
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22-летний минчанин поднялся на опору ЛЭП 110 кВ "Колядичи - ТЭЦ-4". Энергетики не исключают, что его целью было сделать экстремальное фото.
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