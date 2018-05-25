Минчанин залез на ЛЭП из-за экстремального селфи и получил обширные ожоги

Инцидент произошел 25 мая. Житель Минска поднялся на опору ЛЭП и получил обширные ожоги. Подробности сообщает РУП «Минскэнерго».

22-летний минчанин поднялся на опору ЛЭП 110 кВ «Колядичи — ТЭЦ-4». Энергетики не исключают, что его целью было сделать экстремальное фото.

Парень госпитализирован с обширными ожогами, он находится в реанимации.

Специалисты напоминают, что любое нарушение охранной зоны ЛЭП, а тем более подъем на опору — смертельно опасны!