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Минчанин залез на ЛЭП из-за экстремального селфи и получил обширные ожоги

25.05.2018 23:13 — ЧП | Tut.by  
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Инцидент произошел 25 мая. Житель Минска поднялся на опору ЛЭП и получил обширные ожоги. Подробности сообщает РУП «Минскэнерго».

22-летний минчанин поднялся на опору ЛЭП 110 кВ «Колядичи — ТЭЦ-4». Энергетики не исключают, что его целью было сделать экстремальное фото.

Парень госпитализирован с обширными ожогами, он находится в реанимации.

Специалисты напоминают, что любое нарушение охранной зоны ЛЭП, а тем более подъем на опору — смертельно опасны!

 
Теги: Минск
 
 
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22-летний минчанин поднялся на опору ЛЭП 110 кВ "Колядичи - ТЭЦ-4". Энергетики не исключают, что его целью было сделать экстремальное фото.
 
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