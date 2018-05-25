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В Гродно из окна многоэтажного дома выпал 4-летний мальчик
Проводится проверка. Следователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. Уже известно, что у матери в момент трагедии содержание алкоголя в крови было более 2 промилле.
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С тяжелыми травмами ребенка доставили в реанимацию детской областной больницы. По предварительной информации, мальчик вместе с мамой пришли в гости к знакомым....
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