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Пинчанин на «девятке» не вписался в поворот и врезался в придорожное дерево
26.05.2018 — ЧП | Полесская правда
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Пострадавшие госпитализированы в травматологическое отделение Ивацевичской больницы. По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что оба были пристегнуты ремнями безопасности.
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