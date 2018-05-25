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Пинчанин на «девятке» не вписался в поворот и врезался в придорожное дерево

26.05.2018 — ЧП | Полесская правда  
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Пинчанин на «девятке» не вписался в поворот и врезался в придорожное дерево
По предварительной информации Госавтоинспекции Брестской области, около 06.20 25 мая 70-летний житель Пинска, управляя автомобилем ВАЗ-21093, двигался по автодороге Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин в направлении Ивацевичей, на закруглении дороги влево не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на дерево.

Пинчанин на «девятке» не вписался в поворот и врезался в придорожное дерево
В результате ДТП водитель и 21-летний пассажир автомобиля, житель п. Садовый Пинского района, который находился на переднем пассажирском сидении, получили телесные повреждения.

Пострадавшие госпитализированы в травматологическое отделение Ивацевичской больницы. По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что оба были пристегнуты ремнями безопасности.

Пинчанин на «девятке» не вписался в поворот и врезался в придорожное дерево

 
 
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> По предварительной информации Госавтоинспекции Брестской области, около 06.20 25 мая 70-летний житель Пинска, управляя автомобилем ВАЗ-21093, двигался по автодороге...
 
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