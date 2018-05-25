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Минчанин из-за экстремального селфи на ЛЭП попал в реанимацию

26.05.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
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Минчанин из-за экстремального селфи на ЛЭП попал в реанимацию

Накануне молодой минчанин, вознамерившийся сделать экстремальное селфи на опоре высоковольтной линии электропередач, попал в реанимацию, о чем 26.05.2018 проинформировали в организации «Минскэнерго».

Трагический инцидент случился 25.05.2018 на ЛЭП «Колядичи — ТЭЦ-4» мощностью 110 кВ: 22-летний житель Минска ради эффектного селфи взобрался на опору линии, где его ударило током. Парень получил обширные ожоги – его транспортировали в учреждение здравоохранения, где он сразу же поступил в реанимацию.

Как отметили в «Минскэнерго», высокое напряжение способно поражать на расстоянии – в последнее время уже немало молодых людей погибли, пытаясь сделать экстремальные селфи на опорах ЛЭП

Специалисты напоминают, что любые нарушения охранной зоны высоковольтной линии электропередач, тем паче подъем на их опоры, смертельно опасны.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне молодой минчанин, вознамерившийся сделать экстремальное селфи на опоре высоковольтной линии электропередач, попал в реанимацию, о чем 26.05.2018...
 
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