ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-директор Пинского УКСа получил за хищение три с половиной года колонии

26.05.2018 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Экс-директор Пинского УКСа получил за хищение три с половиной года колонии
Суд приговорил бывшего директора УП «УКС города Пинска» к трем с половиной годам лишения свободы за хищение и служебную халатность.

Уголовное дело в отношении должностного лица было возбуждено в феврале 2017 года по результатам совместной проверки, проведенной работниками Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля и Пинского межрайонного комитета госконтроля по Брестской области.

Установлено, что руководитель предприятия с июля 2014 года по сентябрь 2016 года без согласования с вышестоящей организацией начислял себе премии, единовременные и стимулирующие выплаты, материальную помощь. Злоупотребляя служебными полномочиями, он незаконно завладел суммой в Br10,6 тыс., причинив ущерб возглавляемому им предприятию в крупном размере.

Кроме того, два года директор УКСа устанавливал размеры тарифных окладов работникам сверх максимально предусмотренных законодательством. Незаконное превышение по зарплате составило Br60,6 тыс.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере и служебную халатность суд Пинского района и города Пинска приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком на три с половиной года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 5 лет.

Экс-директор УКСа взят под стражу в зале суда.

По информации БелТА.

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Суд приговорил бывшего директора УП «УКС города Пинска» к трем с половиной годам лишения свободы за хищение и служебную халатность. Уголовное дело в...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Минчанин из-за экстремального селфи на ЛЭП попал в реанимацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика