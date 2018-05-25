Экс-директор Пинского УКСа получил за хищение три с половиной года колонии



Суд приговорил бывшего директора УП «УКС города Пинска» к трем с половиной годам лишения свободы за хищение и служебную халатность.

Уголовное дело в отношении должностного лица было возбуждено в феврале 2017 года по результатам совместной проверки, проведенной работниками Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля и Пинского межрайонного комитета госконтроля по Брестской области.

Установлено, что руководитель предприятия с июля 2014 года по сентябрь 2016 года без согласования с вышестоящей организацией начислял себе премии, единовременные и стимулирующие выплаты, материальную помощь. Злоупотребляя служебными полномочиями, он незаконно завладел суммой в Br10,6 тыс., причинив ущерб возглавляемому им предприятию в крупном размере.

Кроме того, два года директор УКСа устанавливал размеры тарифных окладов работникам сверх максимально предусмотренных законодательством. Незаконное превышение по зарплате составило Br60,6 тыс.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере и служебную халатность суд Пинского района и города Пинска приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком на три с половиной года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 5 лет.

Экс-директор УКСа взят под стражу в зале суда.