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Россиянин, совершивший ДТП в Пинском районе, осуждён на три года
26.05.2018 — ЧП | Полесская правда
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Старший помощник прокурора Брестской области Ирина Грачева рассказала
— ДТП произошло 31 декабря прошлого года около 7 часов утра. 58-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения двигался по автодороге Озаричи — Соколовка — Клетная со скоростью около 70 км/ч. На переднем пассажирском сиденье он перевозил не пристегнутого ремнем безопасности брата. Вблизи деревни Озаричи Пинского района он съехал в кювет, где врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля причинены тяжкие телесные повреждения.
Суд Пинского района и города Пинска назначил водителю наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет. Обвиняемый не согласился с вынесенным приговором. Апелляционная инстанция Брестского областного суда отклонила жалобу обвиняемого и оставила приговор в силе.
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