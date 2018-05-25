Россиянин, совершивший ДТП в Пинском районе, осуждён на три года

Вступил в законную силу приговор в отношении гражданина России, уроженца Пинского района, который, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП в Пинском районе . В аварии тяжело пострадал брат фигуранта уголовного дела.

Старший помощник прокурора Брестской области Ирина Грачева рассказала корреспонденту «СБ» :

— ДТП произошло 31 декабря прошлого года около 7 часов утра. 58-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения двигался по автодороге Озаричи — Соколовка — Клетная со скоростью около 70 км/ч. На переднем пассажирском сиденье он перевозил не пристегнутого ремнем безопасности брата. Вблизи деревни Озаричи Пинского района он съехал в кювет, где врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля причинены тяжкие телесные повреждения.

Суд Пинского района и города Пинска назначил водителю наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет. Обвиняемый не согласился с вынесенным приговором. Апелляционная инстанция Брестского областного суда отклонила жалобу обвиняемого и оставила приговор в силе.