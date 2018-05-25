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Суд вынес приговор бывшей замдиректора пинской СДЮШОР за взятки

26.05.2018 — ЧП | Полесская правда  
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Суд вынес приговор бывшей замдиректора пинской СДЮШОР за взятки
Вступил в законную силу приговор суда Пинского района и г. Пинска в отношении Б. –  бывшего заместителя директора спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва №1 г. Пинска.

Должностное лицо признано виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями по ч. 1 и ч. 2 ст. 210, получении взятки по ч. 1 ст. 430 Уголовного кодека Республики Беларусь.

Как было установлено, Б. предоставляла возможность заменять отсутствовавших работников одному из тренеров-преподавателей при условии передачи ей части денежных средств из полученной заработной платы.

Она же, при наличии у тренеров-преподавателей неиспользованной учебной нагрузки, включала их в списки учета для начисления заработной платы. При этом тренеры-преподаватели должны были по требованию осужденной передавать ей незаконно полученные деньги.

Общий ущерб от противоправных действий составил более 2 тыс. рублей.

За совершение названных преступлений суд Пинского района и г. Пинска в соответствии с позицией государственного обвинителя назначил бывшему заместителю директора СДЮШОР №1 г. Пинска наказание в виде 4 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 100 базовых величин (2450 рублей) и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на 5 лет.

Суд удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании с осужденной в пользу отдела образования, спорта и туризма Пинского горисполкома 1636 рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного преступлением. Дополнительно в доход государства взыскано 308 рублей стоимостного эквивалента взятки.

По информации официального сайта Генпрокуратуры Беларуси.

 
 
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