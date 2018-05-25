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В Ганцевичском районе пьяный парень сжег остановку

26.05.2018 13:55 — ЧП | Tut.by  
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Уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества возбуждено в Ганцевичах. Молодой человек, будучи пьяным, сжег остановочный пункт, сообщает "СБ Беларусь Сегодня".


Фото: sb.by

— Инцидент произошел еще 7 мая. Житель деревни Остров Ганцевичского района 2000 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег остановочный пункт в деревне Локтыши. На момент совершения преступления парень был несовершеннолетним. Ущерб составил 1166 рублей, рассказал официальный представитель УВД Бреcтского облисполкома Илья Помин.

Кстати, молодой человек состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет.

 
 
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Молодой человек, будучи пьяным, сжег остановочный пункт.
 
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