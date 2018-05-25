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Милиция устанавливает личность мальчика в кепке
26.05.2018 16:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Сотрудниками ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность мальчика в кепке.
Он стал очевидцем происшествия 12.05.2018 года около 12:30 в микрорайоне "Заводская" в г. Бресте.
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Сотрудниками ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность мальчика в кепке. Он стал очевидцем происшествия 12.05.2018 года около 12:30 в...
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