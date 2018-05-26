В Германии загорелся крупнейший парк развлечений, пожар тушили три часа

Пожар возник на территории парка развлечений Europa Park в городе Руст на юго-западе Германии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету Badische Zeitung .

Wah #EuropaPark c’est un gros délire ça me fait mal au coeur pic.twitter.com/hpZQXfSdmt — boh (@CloeC_) 26 мая 2018 г.

Возгорание произошло около 18:30 по местному времени (17:30 по белорускому). По предварительным данным, пожар вспыхнул в одном из павильонов в «голландской» части парка. Затем огонь охватил декорации возле горки «Пираты Батавии» и перекинулся на «скандинавскую» часть парка. Пожар удалось локализовать только спустя три часа. В результате пожара никто не пострадал. По данным полиции, в парке развлечений на момент возгорания находились около 25 тыс. посетителей. Власти Руста попросили местных жителей не открывать окна и двери из-за густого дыма.

Europa Park считается крупнейшим парком развлечений в Германии и вторым по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда. Парк открыли в 1975 году, в нем находятся 16 тематических разделов, представляющих 13 европейских стран, включая Россию.