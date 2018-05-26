ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Германии загорелся крупнейший парк развлечений, пожар тушили три часа

27.05.2018 00:06 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пожар возник на территории парка развлечений Europa Park в городе Руст на юго-западе Германии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету Badische Zeitung.

Возгорание произошло около 18:30 по местному времени (17:30 по белорускому). По предварительным данным, пожар вспыхнул в одном из павильонов в «голландской» части парка. Затем огонь охватил декорации возле горки «Пираты Батавии» и перекинулся на «скандинавскую» часть парка. Пожар удалось локализовать только спустя три часа. В результате пожара никто не пострадал. По данным полиции, в парке развлечений на момент возгорания находились около 25 тыс. посетителей. Власти Руста попросили местных жителей не открывать окна и двери из-за густого дыма.

Europa Park считается крупнейшим парком развлечений в Германии и вторым по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда. Парк открыли в 1975 году, в нем находятся 16 тематических разделов, представляющих 13 европейских стран, включая Россию.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар возник на территории парка развлечений Europa Park в городе Руст на юго-западе Германии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету Badische Zeitung.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Милиция устанавливает личность мальчика в кепке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
27.05.2018
Soligorsk News

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика