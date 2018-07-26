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В Минске ребенок головой застрял в перилах балкона
25 июля спасатели выезжали в многоэтажку, где на балконе застрял ребенок. Его голова оказалась зажата металлическим ограждением,
5-летний мальчик застрял головой на балконе четвертого этажа по улице Народной. С помощью специального инструмента спасатели освободили ребенка, он не пострадал.
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5-летнему мальчику помогли спасатели.
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