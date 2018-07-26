В Минске ребенок головой застрял в перилах балкона

25 июля спасатели выезжали в многоэтажку, где на балконе застрял ребенок. Его голова оказалась зажата металлическим ограждением, сообщает Минское городское управление МЧС.

5-летний мальчик застрял головой на балконе четвертого этажа по улице Народной. С помощью специального инструмента спасатели освободили ребенка, он не пострадал.



Фото: пресс-служба МЧС