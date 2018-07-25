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Страшное ДТП под Каменцем, есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети
26.07.2018 10:56 — ЧП | Виртуальный Брест
Перекресток Брест- Каменюки - д. Радость ДТП. По информации очевидцев погибли 2 человека, в том числе ребенок. Двое в больницы - судьба неизвестна.
Будьте осторожны на дорогах!
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Перекресток Брест- Каменюки - д. Радость ДТП. По информации очевидцев погибли 2 человека, в том числе ребенок. Двое в больницы - судьба неизвестна. Будьте...
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