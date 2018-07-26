Спящего на путях жителя Бобруйска не разбудил даже проехавший над ним грузовой поезд

Пьяный житель Бобруйска чудом остался жив после того, как над ним проехал грузовой состав. Мужчину разбудили машинисты и помогли выбраться, рассказали в милиции на транспорте.

25 июля примерно в три часа ночи на перегоне Березина — Бобруйск машинист заметил человека на путях и применил экстренное торможение.

Оказалось, 40-летний пьяный мужчина уснул на шпалах, и над ним проехал локомотив и 30 грузовых вагонов. Бригада разбудила его и помогла выбраться из-под состава. Движение останавливали на 50 минут.

В отношении бобруйчанина составлены протоколы по ст. 17.3 (Появление пьяным в общественном месте) и ч.5 ст. 18.3 КоАП (Нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте).