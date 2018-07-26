В больнице скончался отец погибших под Каменцем детей

Трагедия в Каменецком районе: в результате столкновения с МАЗом погибли два ребенка и их родители (дополнено).



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Сегодня, 26 июля 2018 года, около 08:15 часов на автодороге Р-83 "Брест - Каменец - НП "Беловежская Пуща" произошла дорожная авария, в результате которой погибли 3 человека.

По предварительной информации: водитель грузового автомобиля марки "МАЗ" (1957 г.р., житель г.Каменец), при выезде с второстепенной дороги на автодорогу Р-83, не предоставил преимущество автомобилю марки "Рено Мастер" под управлением жителя г.Бреста (1986 г.р.) и совершил с ним столкновение.

В результате столкновения на месте происшествия погибли 2 ребенка (мальчики 2 и 5 лет) и их мать (1987 г.р.).

Водители с травмами доставлены в УЗ "Каменецкая ЦРБ", где во время операции скончался водитель "Рено".



На месте ДТП работают сотрудник ГАИ и следственно-оперативная группа.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в Каменецком районе.



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По данным следствия, 26 июля 2018 года примерно в 08 часов 15 минут на 34-ом километре автодороги «Брест-Каменец-ГПУ НП «Беловежская пуща» вблизи д. Радость Каменецкого района произошло столкновение автомобиля МАЗ и микроавтобуса «Рено» под управлением жителя Бреста, 1986 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры «Рено» – супруга водителя и их сын, 2015 года рождения, – погибли на месте происшествия. Еще один ребенок, мальчик, 2013 года рождения, скончался во время оказания неотложной медицинской помощи. Водитель «Рено» в тяжелом состоянии был доставлен в учреждение здравоохранения, где спустя некоторое время скончался. Водитель автомобиля МАЗ не пострадал.

Установлено, что один из детей находился в детском кресле, а второй на руках у матери, которая была пристегнута ремнем безопасности.

В настоящее время следственно-оперативная группа, работу которой координирует руководство УСК по Брестской области, осуществляет фиксацию вещно-следовой обстановки на месте ДТП.

Следственным управлением УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк