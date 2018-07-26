ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В больнице скончался отец погибших под Каменцем детей

26.07.2018 13:04 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Трагедия в Каменецком районе: в результате столкновения с МАЗом погибли два ребенка и их родители (дополнено).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57555.php

В больнице скончался отец погибших под Каменцем детей


Сегодня, 26 июля 2018 года, около 08:15 часов на автодороге Р-83 "Брест - Каменец - НП "Беловежская Пуща" произошла дорожная авария, в результате которой погибли 3 человека.

По предварительной информации: водитель грузового автомобиля марки "МАЗ" (1957 г.р., житель г.Каменец), при выезде с второстепенной дороги на автодорогу Р-83, не предоставил преимущество автомобилю марки "Рено Мастер" под управлением жителя г.Бреста (1986 г.р.) и совершил с ним столкновение.

В результате столкновения на месте происшествия погибли 2 ребенка (мальчики 2 и 5 лет) и их мать (1987 г.р.).

Водители с травмами доставлены в УЗ "Каменецкая ЦРБ", где во время операции скончался водитель "Рено".

На месте ДТП работают сотрудник ГАИ и следственно-оперативная группа.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в Каменецком районе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57555.php

В больнице скончался отец погибших под Каменцем детей

По данным следствия, 26 июля 2018 года примерно в 08 часов 15 минут на 34-ом километре автодороги «Брест-Каменец-ГПУ НП «Беловежская пуща» вблизи д. Радость Каменецкого района произошло столкновение автомобиля МАЗ и микроавтобуса «Рено» под управлением жителя Бреста, 1986 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры «Рено» – супруга водителя и их сын, 2015 года рождения, – погибли на месте происшествия. Еще один ребенок, мальчик, 2013 года рождения, скончался во время оказания неотложной медицинской помощи. Водитель «Рено» в тяжелом состоянии был доставлен в учреждение здравоохранения, где спустя некоторое время скончался. Водитель автомобиля МАЗ не пострадал.

Установлено, что один из детей находился в детском кресле, а второй на руках у матери, которая была пристегнута ремнем безопасности. 

В настоящее время следственно-оперативная группа, работу которой координирует руководство УСК по Брестской области, осуществляет фиксацию вещно-следовой обстановки на месте ДТП.

Следственным управлением УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия в Каменецком районе: в результате столкновения с МАЗом погибли два ребенка и их родители (дополнено). Сегодня, 26 июля 2018 года, около 08:15 часов на...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Спящего на путях жителя Бобруйска не разбудил даже проехавший над ним грузовой поезд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Прамень
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика