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Устанавливаются обстоятельства хищения в ТЦ "ЦУМ"

26.07.2018 15:06 — ЧП | Виртуальный Брест  
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ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность свидетелей хищения в ТЦ “ЦУМ” - звонить 102 или +375336058104


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57557.php

Устанавливаются обстоятельства хищения в ТЦ "ЦУМ"
 Устанавливаются обстоятельства хищения в ТЦ "ЦУМ"

Если вы располагаете интересной информацией
или фото, пришлите их на viber - +375297257073

 
Теги: Брест
 
 
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ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность свидетелей хищения в ТЦ “ЦУМ” - звонить 102 или +375336058104
 
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