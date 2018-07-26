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Устанавливаются обстоятельства хищения в ТЦ "ЦУМ"
26.07.2018 15:06 — ЧП | Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность свидетелей хищения в ТЦ “ЦУМ” - звонить 102 или +375336058104
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ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность свидетелей хищения в ТЦ “ЦУМ” - звонить 102 или +375336058104
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