В Бресте ищут пожилую женщину - 14 мая ушла из дома и пропала

ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается местонахождение Мирончук Неонилы Владимировны, 20.06.1941г.р., которая ушла из дома и с 14.05.2018 о ее местонахождении ничего неизвестно.



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Приметы: на вид 80 лет, рост 150-155 см, телосложение полное, волос седой, лицо морщинистое. На левом глазу бельмо. Отсутствуют нижние передние зубы.

Приметы одежды неизвестны.

Ведет бродяжнический образ жизни, может находиться на вокзалах, в компании лиц без определенного места жительства.



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В случае если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Мирончук Н.В. просьба сообщить по телефонам 80297910078, 479132 либо по тел.102.