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В Бресте ищут пожилую женщину - 14 мая ушла из дома и пропала

26.07.2018 15:06 — ЧП | Виртуальный Брест  
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ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается местонахождение Мирончук Неонилы Владимировны, 20.06.1941г.р., которая ушла из дома и с 14.05.2018 о ее местонахождении ничего неизвестно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57556.php

В Бресте ищут пожилую женщину - 14 мая ушла из дома и пропала

Приметы: на вид 80 лет, рост 150-155 см, телосложение полное, волос седой, лицо морщинистое. На левом глазу бельмо. Отсутствуют нижние передние зубы.

Приметы одежды неизвестны.

Ведет бродяжнический образ жизни, может находиться на вокзалах, в компании лиц без определенного места жительства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57556.php

В Бресте ищут пожилую женщину - 14 мая ушла из дома и пропала

В случае если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Мирончук Н.В. просьба сообщить по телефонам 80297910078, 479132 либо по тел.102.

 
Теги: Брест
 
 
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ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается местонахождение Мирончук Неонилы Владимировны, 20.06.1941г.р., которая ушла из дома и с 14.05.2018 о ее...
 
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