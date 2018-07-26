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В Борисове выявлены коррупционные правонарушения

26.07.2018 — ЧП | Единство  
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  Исчерпывающий перечень коррупционных правонарушений, предусмотрен ст.37 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15.07.2015 №305-З. Наиболее часто встречающимся коррупционным правонарушением является использование государственным должностным лицом своих служебных полномочий в целях получения кредита, займа, приобретения ценных бумаг, недвижимого и иного имущества.

  Так, в ходе осуществления прокуратурой района надзорных функций, выявлены коррупционные правонарушения совершенные государственными должностными лицами предприятия коммунальной формы собственности. Правонарушения заключались в том, что в рабочее время указанные лица находились за пределами Республики Беларусь, вместе с тем в табелях учета рабочего времени были проставлены отметки о нахождении их на рабочем месте, что повлекло получение ими с использованием своих служебных полномочий имущества в виде незаконно выплаченной заработной платы за неотработанное время.

В соответствии с ч.2 ст.37 вышеуказанного Закона совершение коррупционных правонарушений влечет за собой ответственность в соответствии с законодательными актами.

  За указанные коррупционные правонарушения виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в добровольном порядке возместили причиненный предприятию материальный ущерб.

Помощник прокурора Борисовского района юрист 3 класса М.К.Мирзоян

 
 
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Прокуратура Борисовского района осуществляет надзор за исполнением антикоррупционного законодательства. Одним из направлений указанного надзора является...
 
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