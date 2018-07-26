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Жуткое ДТП под Каменцем: погибла вся семья

26.07.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
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Жуткое ДТП под Каменцем: погибла вся семья

Жуткая автомобильная авария произошла сегодня утром в Каменецком р-не – погибла вся семья из четырех человек, в том числе двое детей, о чем 26.07.2018 сообщили в Брестском областном управлении Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, грузовой автомобиль-самосвал МАЗ, под управлением 61-летнего водителя, выезжая со второстепенной на главную дорогу (трасса Брест — Каменец — НП «Беловежская Пуща»Р83) пренебрег правилами приоритета, не предоставив преимущества микроавтобусу марки Renault Master, управляемому 32-летним местным жителем, в результате чего произошло столкновение, в котором погибли на месте пассажиры иномарки: 31-летняя женщина, супруга водителя и два их сына 2 и 5 лет.

Жуткое ДТП под Каменцем: погибла вся семья

Жуткое ДТП под Каменцем: погибла вся семья

Жуткое ДТП под Каменцем: погибла вся семья

Водителя микроавтобуса, получившего в аварии тяжелейшие травмы, успели доставить в Каменецкую центральную райбольницу, где мужчине сделали операцию, однако он все же вскоре скончался.

Жуткое ДТП под Каменцем: погибла вся семья

Жуткое ДТП под Каменцем: погибла вся семья

Между тем, водитель МАЗа в ДТП не пострадал. Эксперты устанавливают причины с обстоятельствами жуткой автоаварии, унесшей жизни четырех человек. На месте ЧП работала оперативно-следственная группа.

Жуткое ДТП под Каменцем: погибла вся семья

Жуткое ДТП под Каменцем: погибла вся семья

Фото Брестского областного ГАИ.

 
Теги: Брест
 
 
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Жуткая автомобильная авария произошла сегодня утром в Каменецком р-не – погибла вся семья из четырех человек, в том числе двое детей, о чем 26.07.2018 сообщили в...
 
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