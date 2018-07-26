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ДТП в Пинске: пострадала женщина-пассажир
26.07.2018 — ЧП | Полесская правда
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ДТП произошло в Пинске 25 июля около 07.15 часов утра.
По предварительной информации 60-летний житель г. Давид-Городок, управляя автомобилем марки «Джили SC7», двигался по ул.Белова, в направлении от ул.Горького к ул.Завальной. При осуществлении маневра левого поворота на ул.Завальную, не пропустил двигающийся во встречном направлении автомобиль марки «Мицубиси Аутлендер», под управлением 44-летнего пинчанина.
В результате столкновения автомобиль марки «Мицубиси Аутлендер» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со стоящим на встречной полосе движения автомобилем марки «Джили SC7», под управлением 36-летнего жителя д.Большие Викторовичи. В результате столкновения 43-летняя пассажирка автомобиля марки «Мицубиси Аутлендер», которая находилась на заднем пассажирском сидении и была не пристегнута ремнем безопасности, с травмами госпитализирована в УЗ «Пинская центральная больница».
По факту ДТП проводится проверка.
По информации областной ГАИ
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> ДТП произошло в Пинске 25 июля около 07.15 часов утра. По предварительной информации 60-летний житель г. Давид-Городок, управляя автомобилем марки «Джили SC7», двигался...
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