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Похитил деньги — сел в тюрьму

26.07.2018 — ЧП | Единство  
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Д. обвинялся в том, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в период времени с 10.00 04.01.2018 года до 06.10 05.01.2018 года, находясь в доме №1 по ул. Гвардейской в д. Брили Борисовского района, принадлежащем потерпевшей, тайно похитил денежные средства на общую сумму 268,5 рублей, тем самым причинив имущественный вред на указанную сумму.

Он же, повторно, будучи в состоянии алкогольного опьянения 06.01.2018 года через незапертую дверь, проник в указанный дом, откуда тайно похитил денежные средства, причинив тем самым потерпевшей имущественный вред на сумму 10405,6 рублей, что составляет 424,7 базовых величин, что является крупным размером.

Виновность обвиняемого была полностью подтверждена совокупностью собранных по делу доказательств.

Приговором суда Борисовского района от 11.04.2018 года Д. признан виновным в тайном похищении имущества (краже), совершенной повторно, а также в тайном похищении имущества (краже), совершенной повторно, с проникновением в жилище, в крупном размере и ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу.

Следует отметить, что санкция ч. 3 ст. 205 УК Республики Беларусь предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Помощник прокурора Борисовского района юрист 2 класса А.И.Сивакова

 
 
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