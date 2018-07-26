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Милиция устанавливает личности мужчин которые находились в магазине "Микс"
26.07.2018 21:12 — ЧП | Виртуальный Брест
Жабинковским РОВД устанавливаются личности мужчин
15.06.2018 находились в супермаркете "Микс" по адресу: г.Брест, ул. 28 июля, и могут располагаться важной информацией.
Просим граждан, располагающих сведениями о данных лицах, сообщить по телефонам 8-01641-2-50-22, либо +375-25-535-03-89
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Жабинковским РОВД устанавливаются личности мужчин 15.06.2018 находились в супермаркете "Микс" по адресу: г.Брест, ул. 28 июля, и могут располагаться важной...
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