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Милиция устанавливает личности мужчин которые находились в магазине "Микс"

26.07.2018 21:12 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Жабинковским РОВД устанавливаются личности мужчин


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57576.php

Милиция устанавливает личности мужчин которые находились в магазине "Микс"

15.06.2018 находились в супермаркете "Микс" по адресу: г.Брест, ул. 28 июля, и могут располагаться важной информацией.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57576.php

Милиция устанавливает личности мужчин которые находились в магазине "Микс"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57576.php

Милиция устанавливает личности мужчин которые находились в магазине "Микс"

Просим граждан, располагающих сведениями о данных лицах, сообщить по телефонам 8-01641-2-50-22, либо +375-25-535-03-89

 
Теги: Брест
 
 
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Жабинковским РОВД устанавливаются личности мужчин 15.06.2018 находились в супермаркете "Микс" по адресу: г.Брест, ул. 28 июля, и могут располагаться важной...
 
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