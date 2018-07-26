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Объявленный в розыск минчанин 2 года прожил в лесу

26.07.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
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Объявленный в розыск минчанин 2 года прожил в лесу

Мужчина, объявленный в розыск, прожил два года в лесу, пока его не задержала милиция в Жодино, о чем рассказали в пресс-службе МВД РБ.

Задержанный правоохранителями 35-летний минчанин разыскивался за мошенничество. Как оказалось, он добровольно 2 года прожил в лесу, таким образом, пытаясь избавиться от игромании, лишившей его друзей и семьи: некогда он взял крупный кредит в одном из минских банков и проиграл все деньги, а поскольку вернуть средства не мог, решил уйти в лес и там поселиться отшельником.

Между тем, он жил в шалаше, не голодал, питался ягодами, грибами, пойманной рыбой, а излишки добычи продавал на автотрассе. Денег ему много не было нужно, поскольку к алкоголю был равнодушен.

В МВД также сообщили, что помимо мошенничества, задержанного подозревают в совершении грабежа в городе: «отжав» кошелек у местной жительницы, он обналичил деньги с банковской карты в банкомате.

Задержать разыскиваемого минчанина помог курсант Академии МВД Юрий Чижонков, опознавший отшельника и отвлекая его разговором до прибытия милицейского наряда.

 
 
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Мужчина, объявленный в розыск, прожил два года в лесу, пока его не задержала милиция в Жодино, о чем рассказали в пресс-службе МВД РБ. Задержанный правоохранителями...
 
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