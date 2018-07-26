|
В ДТП получили травмы водитель и пассажир мотоцикла
27.07.2018 — ЧП | Полесская правда
>
26 июля около 15.10 часов на ул.Красноармейской в Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации 41-летний местный житель, управляя мотоциклом марки «Сузуки», на закруглении дороги влево, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.
В результате происшествия водитель и 35-летний пассажир, житель г.Пинска, с тяжелыми травмами были доставлены в «Пинскую центральную больницу». По факту ДТП проводится проверка.
По информации областной ГАИ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> 26 июля около 15.10 часов на ул.Красноармейской в Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации 41-летний местный житель,...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)