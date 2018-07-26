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В горящем общежитии под Минском погибли малолетние брат и сестра
Вечером 26 июля спасатели выезжали в поселок Лесной (Минский район), где горела комната в общежитии. Внутри нашли двух детей, они погибли,
Звонок поступил в 23.37. Спасателями сообщили, что из комнаты на верхнем уровне пятиэтажного общежития шел дым.
Внутри спасатели нашли в бессознательном состоянии двух детей 2014 и 2011 годов рождения. После проведения реанимационных мероприятий была констатирована их смерть.
«На момент происшествия брат с сестрой находились дома одни. Дети проживали с отцом. По предварительным данным, он находился на рыбалке», — рассказали в Минском областном МЧС.
Известно, что сгорели кровать и постельные принадлежности; повреждена отделка стен и окна. Причина пожара еще выясняется, на место выезжала следственно-оперативная группа.
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